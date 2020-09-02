سلطان يوجه بترميم وتطوير قلعة دبا الحصن وشاطئ اللؤلؤية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: إيمان عبد الله آل علي



وجه صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بترميم قلعة دبا الحصن التاريخية، التي تعود إلى زمن الغزو البرتغالي للمنطقة، وكذلك صيانتها وفق الاشتراطات الدولية، فيما يتعلق بالمباني التاريخية، التي تضم تفصيلات كثيرة ذكرت في كتاب أصدره صاحب السمو حاكم الشارقة، فضلاً عن وجود رسوم ومخططات ووثائق تظهرها.

وكشف برنامج «الخط المباشر»، المذاع على تلفزيون وإذاعة الشارقة، عن توجيه صاحب السمو حاكم الشارقة لدائرة التخطيط والمساحة في الشارقة بتطوير متكامل لشاطئ اللؤلؤية في مدينة خورفكان، بتعبيد الطرقات، وإنشاء محال ومطاعم ومقاهٍ وأماكن لألعاب الأطفال، ومواقف لعدد كبير من السيارات، وتوفير كل الخدمات التي يحتاج إليها الزوار.