79 % إنجازاً في محطة تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



تفقد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تقدم سير العمل في مشروع محطة تحلية مياه البحر، بتقنية التناضح العكسي، والتي تصل قدرتها الإنتاجية الإجمالية إلى 40 مليون جالون في اليوم، في مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، حيث وصلت نسبة الإنجاز العام فيه إلى 79%، ويشهد المشروع حالياً تقدماً ملحوظاً خاصةً في أعمال التشطيبات النهائية للمباني الرئيسية والانتهاء من أغلب الأعمال البحرية.

ورافق سعيد محمد الطاير في جولته التفقدية كل من المهندس خليل سبت نائب الرئيس - تخطيط الإنتاج، والمهندس منصور السويدي نائب الرئيس - المشاريع والهندسة، والمهندس مسعود الكمالي مدير أول المشاريع، والمهندس محمد المرزوقي مدير المشروع، إضافة إلى ممثلين عن مقاول المشروع والاستشاري وعدد من موظفي الهيئة.

وشدد الطاير على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الأمن والصحة والسلامة، وإنجاز المشروع بجودة عالية في الموعد التعاقدي.

وينسجم المشروع مع خطط الهيئة لفصل عملية تحلية المياه عن إنتاج الكهرباء والتوجه نحو تقنية تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، حيث ساهمت المشاريع الكبيرة التي أطلقتها الهيئة في خفض تكلفة إنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية عالمياً محطمةً الأسعار العالمية في هذا المجال عدة مرات، وتمضي في استراتيجيتها لفصل عملية تحلية المياه عن إنتاج الكهرباء والوصول إلى إنتاج 100% من المياه المحلاة بحلول عام 2030 بمزيج من الطاقة النظيفة يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والحرارة المهدورة.