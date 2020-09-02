«التوطين» تدشن «مركز الاستجابة السريع»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



دشنت وزارة الموارد البشرية والتوطين «مركز الاستجابة السريع»؛ لدعم عمليات التفتيش وفقاً لمنظومة متكاملة لإدارة الأزمات والطوارئ.

وقال ماهر العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش: «إن تدشين المركز يأتي في إطار تطوير أدوات الرقابة على سوق العمل، بما يسهم في تعزيز استقرار العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وحفظ حقوقهما، وضمان التزام الطرفين بقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له.

وأوضح: إن المركز يوفر قاعدة بيانات متكاملة، والمعلومات ذات الصلة بالبلاغات والشكاوى التي ترد إلى الوزارة، لا سيما ما يتعلق منها بالأجور فضلاً عن حالات الاتجار بالبشر.

من جهة أخرى، أكد أن مفتشي الوزارة سيواصلون زياراتهم الميدانية لمواقع العمل ومساكن العمال، لاسيما؛ من خلال الفرق المشكلة بالتعاون مع الجهات المعنية من شركاء الوزارة؛ وذلك للتأكد من التقيد بالدليل الاسترشادي لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية لوقاية العاملين من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.

وأشار إلى أن فرق التفتيش التابعة للوزارة نفذت خلال الفترة من شهر مارس/آذار وحتى يوليو/تموز الماضيين 31 ألفاً و610 زيارات، منها 1360 زيارة للمساكن العمالية، و3914 زيارة؛ لمتابعة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المنشآت، و26 ألفاً و336 زيارة؛ لمتابعة المنشآت المتأخرة بدفع الأجور؛ من خلال نظام حماية الأجور.