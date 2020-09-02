رفض وقف إجراءات محاكمة الرئيس المخلوع البشير

رفضت المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير و27 من مساعديه المتهمين بتدبير انقلاب 30 يونيو1989، طلبات هيئة الدفاع بوقف إجراءات المحكمة، وقررت استمرار جلساتها، فيما حددت الوساطة الجنوب سودانية أسبوعين لمصفوفة تنفيذ اتفاق السلام، في حين توالت بيانات الترحيب بتوقيع اتفاق السلام الذي أنهى 17 عاماً من الحرب والاقتتال.

ومثل البشير، الذي قدم نفسه بعبارة «رئيس جمهورية سابق يسكن سجن كوبر ويبلغ من العمر 76 عاماً»، أمام القاضي عصام الدين محمد ابراهيم قاضي المحكمة العليا وعضوية اثنين من القضاة، المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية والقانونية بالخرطوم أمس الثلاثاء.

وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين طالبت، بوقف اجراءات المحكمة، لحين ايجاد قاعة بديلة تتوفر فيها كافة الإجراءات والاشتراطات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، كما طالبت أيضاً بوقف الإجراءات لحين تشكيل المحكمة الدستورية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية، بجانب اعتراضها على تعديل المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية 1991بشأن سقوط الدعوى بالتقادم.

وأكد القاضي أن المحكمة أمنت على طلب الدفاع بشأن القاعة وتواصلت مع رئيس القضاء لإيجاد قاعة بديلة ، وأشار لاستمرار إجراءات المحكمة لحين توفر بديل افضل. وفي ما يتصل برفع اجراءات المحكمة لحين تشكيل المحكمة الدستورية، ذكرت المحكمة أن الوثيقة الدستورية حددت اختصاص «الدستورية» في الفصل في المنازعات الدستورية وهى منفصلة عن المحاكم العادية التي تتبع للسلطة القضائية. وأكد أن المناخ السياسي لا يؤثر في مجريات المحاكمة، وأن المحكمة ستقف في مسافة واحدة من كل الأطراف وتعمل على تطبيق القانون.



استجواب 26 متهماً



واستجوبت المحكمة 26 من المتهمين بحضور النائب العام تاج السر الحبر، فيما غاب عن الجلسة المتهم أحمد عبدالرحمن بسبب المرض، وقررت رفع الجلسة الى الخامس عشر من الشهر الجاري.

الى ذلك،قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أمس ، إن توقيع الاتفاق «يؤسس لقيام الدولة السودانية الجديدة، ويعالج كل ظلامات الماضي».أسبوعان لمصفوفة تنفيذ الاتفاقوعقد في جوبا أمس، أول اجتماع مشترك بين وفد الحكومة ووفود التفاوض عقب التوقيع على اتفاق السلام، يبحث المسائل المتعلقة بالجدول والمصفوفة الزمنية لتنفيذ الاتفاق. وقال رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس إن لجنة الوساطة الجنوبية حددت مدى زمنياً لا يتجاوز الأسبوعين لوضع مصفوفة تنفيذ اتفاق السلام.ودعا النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، أمس إلى تطبيق الحريات الأربع والتكامل بين السودان وجنوب السودان،خلال الإحتفال الذي أقامته منظمة «انت ليس وحدك» ، بمناسبة تدشين تسليم المشاريع الإنتاجية لأسر الأطفال فاقدي السند والمشردين.

وتوالت بيانات الترحيب بتوقيع الاتفاق .



الأزهر يشيد



ورحب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتوقيع الاتفاق.

وقال في بيان : نرحِّب باتفاق السلام بين الأشقاء السودانيين، وندعو الله أن يكون بدايةً لمرحلةٍ جديدةٍ تُسهمُ في نهضة هذا البلد العربي الأصيل، وأن يرزقهم المولى البصيرةَ، ويُلهمهم الحكمةَ، ويُسخِّرهم لخدمة شعبهم.

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تطبيق عملي لوثيقة الأخوة الانسانية



وأشادت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بالاتفاق،معتبرة إياه تطبيقًا عمليًا لوثيقتها التي دعت إلى اتباع طريق الحوار والتفاهم لاحتواء المشكلات التي تحاصر البشر.

وأعربت اللجنة عن آملها أن ينهي هذه الاتفاق التاريخي معاناة آلاف اللاجئين والمشردين جراء الحروب التي عانت منها عدة مناطق في السودان، وأن يكون بداية عهد جديد لجميع أبناء الشعب السوداني، ويحقق تطلعاتهم في مستقبل أكثر أمانًا ورفاهية، ليبقى السودان بثرائه وتنوعه الديني والعرقي نموذجاً للمواطنة والتعايش والمساواة.



الجروان يهنئ البرهان



وبعث أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي رسالة تهنئة للفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني بهذا الاتفاق التاريخي.



بصيص أمل للملايين



ووصفت منظمة العفو الدولية الاتفاق بأنه يمثل بصيص أمل للملايين من السودانيين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق الذين انتهكت حقوقهم الإنسانية بشكل منهجي من قبل حكومة الرئيس السابق عمر البشير.