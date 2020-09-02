شكرا لقرائتكم خبر عن فحوص «كوفيد-19» لـ 35 ألفاً بالمدارس الخاصة بدبي مجاناً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتهت هيئة الصحة بدبي، بالتعاون والتنسيق مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، من إجراء فحوصات كوفيد-19 لقرابة 35 ألف موظف وموظفة من العاملين في الهيئات التدريسية والإدارية والفنية في المدارس الخاصة في إمارة دبي مجاناَ.

وأوضحت الهيئة أن تلك الفحوصات، التي تم إجراؤها بالمجان، تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الاستباقية التي تنفذها «صحة دبي» للمحافظة على سلامة المجتمع وحياة أفراده.

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