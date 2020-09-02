مئوية «لبنان الكبير»..باريس وواشنطن تشددان على الإصلاح

حذّر الرئيس الفرنسي الزائر إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، من أنه إذا لم يحدث تغيير حقيقي في لبنان سيحجب خطة الإنقاذ المالية ويفرض عقوبات على الطبقة الحاكمة، فيما اعتبر الرئيس ميشال عون، أن بيروت الجريحة ولبنان بأسره يحييان الاندفاعة الأخوية لفرنسا، في وقت قال الرئيس المكلف مصطفى أديب، أنه بدعم الجميع يمكن تشكيل الحكومة.

وعاش لبنان، أمس، يوماً فرنسياً طويلاً مملوءاً بالمحطات بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي إلى لبنان، الذي بدأ منذ ليل أمس الأول، عندما قام ماكرون، بزيارة فيروز، ومنحها أعلى وسام فرنسي وزار محمية جاج وزرع شجرة أرز، وتفقد صباح الثلاثاء، الأعمال في المرفأ بعد الانفجار الكارثي، واجتمع مع هيئات المجتمع المدني، ليزور بعدها مستشفى رفيق الحريري الدولي، ومن ثم القصر الجمهوري وأجرى محادثات رسمية مع الرئيس عون .

وقال ماكرون في منطقة المرفأ أمس: «إننا سنعمل معاً وعلينا العمل على منصة الأمم المتحدة والانطلاق من هذه النقطة للعمل مع كل المنظمات لمساعدة لبنان وعلينا الاستمرار بالشفافية في هذا العمل»، معتبراً أن السلطات الرسمية اللبنانية لديها دور، وأضاف: «أحياناً نسمع أموراً ليست متطابقة مع الواقع، لكن المطلوب عملية تعقب شفافة وسنبذل قصارى جهودنا لمساعدتكم في هذا المجال، وعلينا في الأسابيع الستة المقبلة أن نعمل على المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي رعته الأمم المتحدة ، مبدياً استعداده لتنظيم مؤتمر دعم دولي جديد للبنان الشهر المقبل.

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وقال ماكرون: «الأهم تشكيل الحكومة في الأيام المقبلة ولا بد من إصلاح النظام المصرفي اللبناني»، وأضاف: «لا أستطيع أن أطرح نفسي بديلاً عن هذه الطبقة السياسية والرئيس عون انتخب من قبل البرلمان اللبناني والبرلمان انتخب من الشعب ولا يمكنني القول إنه يجب أن تتغير الطبقة السياسية بأسرها، وهناك انتخابات وعلى الشعب أن يفرز واقعاً سياسياً جديداً إذا أراد ذلك، وأنا اقترحت آلية متابعة للأشهر القليلة المقبلة، لأننا لن نحرر أموال سيدر طالما لم يتم تنفيذ الإصلاحات».

واعتبر ماكرون، أن «حزب الله» هو حزب يمثّل جزءاً من الشعب اللبناني، وإذا لم نُرد أن ينزلق لبنان إلى نموذج يسيطر فيها الإرهاب على حساب أمور أخرى، يجب توعية «حزب الله» وغيره من الأحزاب بمسؤولياتها.

وكان ماكرون، قد اعتبر في حديث ل«بوليتيكو»، أنه يقوم برهان محفوف بالمخاطر من خلال العمل على تجنب الانهيار السياسي في لبنان، وقال: «الأشهر الثلاثة المقبلة، ستكون أساسية من أجل إحداث تغيير حقيقي، وإذا لم يحدث ذلك، فسأقوم بتغيير مساري، إضافة إلى اتخاذ إجراءات عقابية تتراوح من حجب خطة الإنقاذ المالية الدولية الحيوية إلى فرض عقوبات على الطبقة الحاكمة».



وأضاف: «لا تطلبوا من فرنسا أن تشن حرباً على قوة سياسية لبنانية، فذلك سيكون عبثياً ومجنوناً».

إلى ذلك أعلن الرئيس عون، في الغداء على شرف ماكرون، أن لبنان يجتاز فترة ألم عميق نتيجة الانهيار الاقتصادي والمالي والأزمة الناجمة عن «كورونا» إضافة إلى مأساة انفجار المرفأ، وأن الأمل يرتكز اليوم على تشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على إطلاق ورشة الإصلاحات الضرورية من أجل الخروج بالبلد من الأزمة الحالية، والأمل يكمن أيضاً في جعل آلامنا حافزاً يدفعنا إلى أن نغدو دولة مدنية.

إلى جانب ذلك اعتبر الرئيس المكلف أديب، بعد زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، أمس، أنه يزور سماحته لأخذ بركته والاستنارة بآرائه، التي تتمثل دائماً بالموضوعية والاعتدال والوسطية.

في غضون ذلك وقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي، ثلاثة عقود تتعلق بالتدقيق الجنائي والتدقيق المالي والحسابي . ما دفع الرئيس عون للقول عبر «تويتر»: «تم اليوم توقيع عقد التدقيق المالي الجنائي، الخطوة المفصلية المنتظرة على طريق الإصلاح ومكافحة الفساد. وكما سبق وتعهدت بمتابعتي له حتى يأخذ مجراه إلى التوقيع، أجدد التعهد الآن بمتابعتي له حتى يأخذ مجراه في التنفيذ».

مطلبياً نظم الثوار، أمس، وقفة احتجاجية أمام النصب التذكارية في نهر الكلب شرقي بيروت تحت شعار: «مئوية لبنان من الولادة إلى السيادة» قبل الانطلاق إلى ساحة الشهداء وسط بيروت، وقالوا: «سنعمل لدخول لبنان إلى مئوية السيادة من أجل مؤسسات يحميها جيش واحد وسلاح واحد دون أي شريك آخر».

وفي المواقف المعلقة على التكليف الحكومي، أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، : «نحن بحاجة إلى رؤية شفافية أكثر وحوكمة أكثر وندعم مطالب المحتجين ونتوقع من أي حكومة تحقيق الشفافية والإصلاح، والحكومة السابقة لم تفعل ما يجب، ولا يمكن الاستمرار على نفس النمط وندعم الشعب اللبناني».