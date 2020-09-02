بدء الدراسة في الصين وأوروبا وروسيا .. والكمامات إلزامية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد ملايين التلاميذ إلى مدارسهم، أمس الثلاثاء، مع وضع الكمامات وتوصيات بضرورة الوقاية لكي لا تتحول المؤسسات التربوية إلى بؤر لتفشي فيروس كورونا المستجد



تدابير مخففة في اليونان



وفي أوروبا، عاد التلاميذ الفرنسيون والبلجيكيون والروس والأوكرانيون إلى المدارس بعد زملائهم في ألمانيا وإيرلندا الشمالية واسكتلندا.

وفي المدارس الفرنسية، يُفرض وضع الكمامات على المدرسين والتلاميذ الذين تفوق أعمارهم 11 عاماً، فيما تفرض اليونان من جهتها هذه التدبير على جميع التلاميذ بدءاً من صفوف الحضانة. أما في إسبانيا؛ حيث تمتد العودة إلى المدارس من 4 حتى 15 سبتمبر حسب المناطق، سينبغي على الأطفال الذين تفوق أعمارهم 6 سنوات وضع الكمامات في كافة الأوقات.



تفادي المخاطر المحتملة



واعتبرت رئيسة الوزراء البلجيكية صوفي فيلميس أنه «من الضروري أن يستأنف الأولاد نمطاً طبيعياً في المدرسة أو أقرب ما يكون طبيعياً»، مبررة الحفاظ على تاريخ الأول من سبتمبر موعداً لاستئناف العام الدراسي. وهو رأي شاطرته الحكومة البريطانية التي ترى أن منافع العودة إلى المدرسة أكبر من المخاطر المحتملة. وفي بعض الدول سيأخذ التلاميذ استراحة بالتناوب تفادياً للاكتظاظ. وهي حال اليونان؛ حيث قد يؤجل بدء العام الدراسي أسبوعاً، الذي كان مقرراً في السابع من الجاري. وفي روسيا أعادت المدارس فتح أبوابها مع تسجيل مليون حالة على المستوى الوطني.

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طلاب ووهان يزحمون الفصول



وبسبب مخاوف من تفشي الوباء، سيذهب طالب واحد فقط من كل ثلاثة طلاب في العالم إلى مدرسته في نهاية هذا الصيف، فيما يبقى ثلثي طلاب العالم البالغ عددهم 1.5 مليار طالب «بدون مدرسة» أو في أحسن الأحوال في حالة من «الشك»، وفقاً لليونسكو. وبدأ 561 مليون طالب فقط بالفعل عامهم الدراسي الجديد، أو من المتوقع أن يقوموا بذلك في الأسابيع المقبلة.

كما عاد طلاب يضعون كمامات إلى فصولهم الدراسية في ووهان الصينية، مع فتح المدارس ورياض الأطفال لأول مرة منذ سبعة أشهر.

وعاد قرابة 1.4 مليون طالب إلى فصولهم في نحو 2800 مدرسة ابتدائية وإعدادية ورياض أطفال في أرجاء المدينة في أعقاب إعادة فتح المدارس الثانوية بالمدينة في مايو. ونشرت وسائل الإعلام الرسمية، صوراً لآلاف الطلاب يحيّون علم بلادهم، وهو روتين يومي في كافة المدارس العامة، على الرغم من ورود تحذيرات من التجمعات الكبيرة.والأسبوع الماضي، قال مسؤولون في المدينة إن المدارس وضعت خططاً للعودة إلى التعليم الإلكتروني إذا ظهرت حالات تفشي جديدة.

من جانب آخر، قالت منظمة الصحة العالمية إن الهند سجلت زيادة في الإصابات الجديدة أعلى من أي بلد آخر في الأسبوع الأخير، وبلغت هذه الزيادة نحو نصف مليون ودفعت الإجمالي العالمي للارتفاع واحد في المئة.

وقالت المنظمة: «سجلت منطقة جنوب شرق آسيا أكبر زيادة أسبوعية فيما يرجع أساساً لزيادة حالات الإصابة في الهند»، وأضافت: «الهند سجلت نحو 500 ألف حالة إصابة جديدة في الأيام السبعة الماضية بزيادة 9 في المئة عن الأسبوع السابق وهو أعلى رقم للإصابات الجديدة على مستوى العالم».



فحوصات شاملة في هونج كونج



وأطلقت هونج كونج، حملة مكثفة طوعية لإجراء فحوص الكشف عن «كوفيد- 19»، وسجّل أكثر من نصف مليون شخص أسماءهم للاستفادة من هذه الفحوص المجانية.

وأعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج كاري لام أن «ذلك سيساعد هونج كونج على الخروج سالمة من الوباء وسيسمح باستئناف الأنشطة اليومية». (وكالات)