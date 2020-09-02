«الشارقة الخيرية» تعزّز خدماتها إلكترونياً لدعم المتعاملين

قال عبدالله بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية: تنفيذاً لتوجيهات الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الإدارة، أدخل قسم تقنية المعلومات التحديثات على الموقع الإلكتروني، لتعزيز المرونة لمقدمي الطلبات، فيما يخص التعرف إلى شروط ومواعيد فتح أبواب المساعدات والمستندات المطلوبة.

وأضاف أن التحديثات تتضمن الدخول إلى الموقع الإلكتروني، ومن ثم اختيار أيقونة تقديم طلب المساعدة، ويمكن لمقدم الطلب إدخال رقم بطاقة الهوية الإماراتية، لمعرفة إذا لديه ملف مسبق أم هو مستخدم جديد، ليتسنى لأصحاب الملفات السابقة تحديث بياناتهم والتقديم على طلب المساعدة الجديدة بشكل مباشر. مشيراً إلى أنه يجب على المستخدمين الجدد إدخال بعض البيانات مثل الإمارة المقيم فيها، وإرفاق المستندات المطلوبة، وجواز السفر والإقامة الساريان، وجميع بيانات الأسرة، وتحديد نوع المساعدة المطلوبة، مع إرفاق المستندات التي تؤكد صحة حاجته، إلى جانب كشف الحساب البنكي، وفي حال كان المستخدم من خارج إمارة الشارقة، يتوجب عليه إرفاق رسالة تزكية من الجمعية أو المؤسسة الخيرية التي تتبع الإمارة التي يسكن فيها تفيد بعدم حصوله على مساعدات منها، وعقب انتهاء خطوات التسجيل يحصل حينها مقدم الطلب على رقم ملف له مع إشعار باستقبال طلبه.