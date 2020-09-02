حراك أوروبي بليبيا.. واستئناف الحوار في جنيف الأسبوع القادم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت مصادر مطلعة وشهود عيان، تفجير قائد دراجة نارية نفسه بالقرب من بوابة الغيران في العاصمة الليبية طرابلس، دون أن يتسبب ذلك في أضرار بشرية أو مادية، فيما شهدت ليبيا أمس الثلاثاء حراكاً أوروبياً مكثفاً في محاولة لتثبيت وقف إطلاق النار، في حين أكدت مصادر، استئناف جولات الحوار السياسي بجنيف الأسبوع القادم.وأوضحت المصادر، أن الانتحاري فجر نفسه أثناء قيادته دراجة نارية صباح أمس بالقرب من جزيرة دوران الغيران، غرب طرابلس، حسب موقع «24 الليبي» الإخباري.ونُشرت، على منصات التواصل الاجتماعي، صور قيل إنها لأشلاء الانتحاري وبقايا الدراجة النارية التي كان يقودها.ونفذت قوات الجيش الليبي دوريات مكثفة لتأمين حقول النفط بمدن الجنوب والحدود الليبية مع دولتي النيجر وتشاد.



بوريل: ليبيا على رأس أولويات أوروبا



من جهة أخرى، شهدت ليبيا أمس حراكاً أوروبياً مكثفاً حيث حط فيها كل من من جوزيب بوريل، ممثل السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو في محاولة لتثبيت وقف إطلاق النار.

وقال بوريل، على «تويتر»، إنه التقى رئيس حكومة الوفاق فايز السراج وأعضاء مجلس الحكومة في طرابلس.

وأضاف أن «ليبيا على رأس أولويات الاتحاد الأوروبي».

وقال بوريل: «نرحب بالتفاهم الأخير الخاص بوقف إطلاق النار، ونواصل دعم الحوار والحل السياسي للصراع بقيادة الليبيين».

المسؤول الأوروبي أضاف: «بحثنا الخطوات اللازمة لدفع العملية السياسية والعودة إلى محادثات اللجنة العسكرية 5 + 5 ورفع الحصار النفطي».

وأشار إلى أن «الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة عملية برلين وجهود الوساطة ووقف التصعيد بما في ذلك حظر الأسلحة وهي عناصر أساسية لإنهاء الصراع الليبي».



دي مايو: ندعم اتفاق وقف القتال



بدوره، قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو إن بلاده تدعم الاتفاق الأخير بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السرّاج ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح.

وخلال لقائه السرّاج في طرابلس أمس، أضاف الوزير أن «إيطاليا ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صالح لتعزيز وقف إطلاق النار ونحن نؤيده» بحسب وكالة آكي.

وأردف «نؤمن كما قلنا دائماً، بأن كل تدخل خارجي»بالشأن الليبي«يجب أن يتوقف» مضيفاً «ليبيا لاعب مهم بالنسبة لنا، ومحور حاسم لبناء نموذج جديد للتنمية في منطقة المتوسط»، عن طريق «ازدهار التبادل التجاري ومنح فرص النمو لجميع البلدان في المنطقة».

والتقى دي مايو أيضاً بعقيلة صالح وأكد على ضرورة ترسيخ وقف اطلاق النار.

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تركيا ترسل طائرتي سلاح



في أثناء ذلك، كشف موقع «إيتاميل رادار» المتخصص في الرصد الجوي إرسال تركيا طائرتي شحن عسكري إلى ليبيا في ظل استمرار أنقرة في انتهاكها القرارات الدولية بشأن الأزمة في ذلك البلد.

وذكر الموقع الإيطالي أن طائرتي شحن عسكري تركيتين هبطتا في قاعدة عقبة بن نافع بمنطقة الوطية المحتلة من أنقرة صباح أمس ثم مغادرتهما عائدتين بعد تفريغ شحنتيهما.

وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن بلاده ستواصل أنشطة التدريب والاستشارة في المجالات العسكرية والأمنية في ليبيا.

وبينت قناة «تي آر تي» التركية في تغريدة لها بموقع «تويتر» أن تصريحات أكار جاءت خلال لقائه بمقر وزارة الدفاع في أنقرة وزير الدفاع الليبي صلاح الدين النمروش.



السراج يوقف التحقيق مع باشاغا



الى ذلك، قالت وكالة الأنباء الإيطالية (نوفا ) نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة في حكومة الوفاق، إن السراج التقى في وقت متأخر أمس بووزير الداخلية الموقوف فتحي باشاغا.

وأضافت المصادر أن «اللقاء يأتي بعد وساطة مسؤولين في حكومة الوفاق وقيادات عسكرية من طرابلس ومصراتة لتهدئة الخلاف بين باشاغا والسراج، وسيعود باشاغا لعمله، مع التعهد بعدم تجاوز السراج، كما اتفق الطرفان على التهدئة وتجنب توجيه النقد عبر وسائل الإعلام لميليشيات طرابلس، أو ميليشيات مصراتة شرط أن تلتزم كل كتيبة بمنطقة نفوذها ولا تدخل إلى فضاء نفوذ الكتيبة الأخرى».(وكالات)