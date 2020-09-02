11 قتيلاً بقصف إسرائيلي على مواقع عسكرية جنوبي دمشق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قُتل 11 شخصاً من بينهم 10 عسكريين من الجيش السوري، والميليشيات الإيرانية المواليه له، في قصف إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية جنوبي العاصمة دمشق، مساء أمس الأول الاثنين، حسبما أعلن المرصد السوري.

وأوضح المرصد: إن القتلى 3 من القوات الحكومية السورية بينهم ضابط في الدفاع الجوي، و7 من «حزب الله» والميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية. كما قتلت سيدة من جرّاء سقوط شظايا من القصف على منزلها، في قرية الهيجانة جنوبي دمشق.

واستهدفت الضربات الإسرائيلية عدة مواقع للقوات الحكومة السورية والميليشيات الموالية لإيران في ريفي دمشق ودرعا؛ حيث استهدفت إحدى الضربات محيط مطار دمشق الدولي ومنطقة الكسوة جنوبي العاصمة. وقصفت الصواريخ الإسرائيلية محيط إزرع وكتيبة نامر وكتيبة قرفا وتل محجة في ريف درعا الشمالي الشرقي، التي تتمركز فيها ميليشيات «حزب الله».

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الدفاع الجوي السوري «تصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على جنوب دمشق، وأسقط معظم صواريخ العدوان الذي أدى إلى ارتقاء شهيدين وجرح 7 جنود».

وذكر مصدر عسكري في تصريح ل«سانا»، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية من الجولان السوري المحتل على بعض المواقع العسكرية جنوبي دمشق؛ حيث «تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي، وأسقطت معظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها».

إلى ذلك، أصيب عدد من المدنيين السوريين؛ نتيجة انفجار دراجة نارية مفخخة في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي التي تنتشر فيها فصائل مسلحة مدعومة من أنقرة. ونقلت «سانا» عن مصادر محلية، أن «دراجة نارية مفخخة بكميات من المواد المتفجرة انفجرت في بلدة سلوك التابعة لمنطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، ما تسبب بإصابة عدد من المدنيين، ووقوع أضرار مادية بالمنازل والممتلكات».

(وكالات)