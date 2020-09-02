مقتل امرأة في انفجار سيارة مفخخة بين تكريت وكركوك

أفادت خلية الإعلام الأمني، أمس الثلاثاء، بمقتل امرأة، وإصابة ثلاثة منتسبين أمنيين، جراء انفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش على طريق تكريت - كركوك. وقالت الخلية في بيان، إن «عجلة مفخخة انفجرت في نقطة تفتيش (جسر مريم بيك) طريق تكريت - كركوك». وأضافت، أن «الانفجار أدى إلى مقتل امرأة، وجرح ثلاثة منتسبين، كمعلومات أولية عن الحادث».

إلى ذلك، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية عن محاصرة إرهابي والاشتباك معه في كركوك، حيث تم إلقاء القبض عليه.

وفي محافظة صلاح الدين، قالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية،انها ألقت القبض على ستة إرهابيين، من بينهم امرأة، بمناطق متفرقة من المحافظة.

وأضاف البيان أن المعتقلين، «مطلوبون وفق أحكام المادة الرابعة/ إرهاب لانتمائهم لعصابات «داعش» الإرهابية، وألقت قوة أمنية عراقية القبض على مزور هويات متعاون مع «داعش» في مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى.في الأثناء، كشف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، عن وجود عمليات لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون، فيما دعا الوزراء إلى الاستماع لمطالب المتظاهرين.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء العراقي الاعتيادية، امس الثلاثاء، إن «هناك أطرافاً تعتاش على الفوضى، ونعمل بقوة لإعادة هيبة الدولة ورفع معنويات قواتنا». وأضاف: «لدينا عمليات لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون»، مشيراً إلى أن «على الوزراء الاستماع لمطالب المتظاهرين واتخاذ إجراءات سريعة، ومصارحة الرأي العام بالتحديات التي تواجه البلد».

وأكد الكاظمي أنه «يجب ألا نسمح للإجراءات البيروقراطية بعرقلة خطط الحكومة، فهناك قرارات لإنجاز مشاريع اتخذت في مجلس الوزراء تخدم المواطنين»، داعياً الوزراء إلى «متابعتها باستمرار وتقديم تقرير عن سير إنجازها».

وكشفت رئاسة العراق، عن ملفات زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى العراق، اليوم الأربعاء. وقال رئيس هيئة المستشارين في الرئاسة العراقية علي الشكري، إن «زيارة الرئيس ماكرون إلى بغداد اليوم، ستركز على تعزيز التعاون بين العراق وفرنسا، لاسيما أن باريس تتطلع إلى التعاون مع العراق على أنه دولة كاملة السيادة»، لافتاً إلى أن «فرنسا ستعمل على تعزيز أسس التعاون في المجال الاقتصادي والمجال الثقافي والمجال الأمني». وأضاف، أن «فرنسا ستعمل على دعم كل الجهود الرسمية الداعية لتعزيز السيادة العراقية والتعامل مع العراق على أنه دولة كاملة السيادة».