«التحالف» يدمر مسّيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الثلاثاء، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مسيرة مفخخة» أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه السعودية.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أنها تمكنت صباح الثلاثاء من اعتراض وتدمير الطائرة المفخخة التي أُطلقت بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية في المملكة.

من جهة أخرى، وجهت قوات الجيش اليمني بإسناد من مقاتلات التحالف، أمس، ضربة موجعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة قانية بمحافظة البيضاء، تكبّد على إثرها الحوثيون خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد. وقال مصدر عسكري، إن الجيش والمقاومة استدرجا مجاميع حوثية إلى كمين محكم في جبهة قانية، وأطبقوا عليها الحصار من جميع الاتجاهات، قبل أن يشتبكوا معها ويوقعوا جميع العناصر الحوثية بين قتيل وجريح وأسير. وأضاف أن مدفعية الجيش ومقاتلات التحالف استهدفا آليات وتعزيزات حوثية كانت في طريقها لفك الحصار عن عناصر الميليشيات، وأسفر القصف والغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير العديد من الآليات.

من جهتها أعدمت الميليشيات قياديين بارزين تابعين لها على خلفية الهزيمة التي تكبدتها في المعارك الأخيرة الدائرة مع قوات الجيش الوطني اليمني مسنوداً بالمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي، في عدد من جبهات شمال محافظة البيضاء وأقدمت الميليشيات على تصفية خالد صالح بن صالح الوهبي وعبدالرحمن الخضر الوهبي، - بحسب مقربين منهما -، وقامت برمي جثتيهما مع آخرين تمت تصفيتهم بأحد المواقع التي فرت منها بسبب اشتداد المعارك مع الجيش، وجميعهم ينتمون إلى منطقة الوهبية مديرية السوادية في البيضاء. وأقدمت الميليشيات على تصفيتهما ب «تهمة الخيانة»، عقب الفشل الذريع للحوثيين في تحقيق أي انتصار وتقدم ميداني باتجاه مديرية مأهيلية التابعة لمحافظة مأرب، وتكبدها خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد، ووقوع العشرات من عناصرها أسرى بيد الجيش والمقاومة.