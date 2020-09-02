إسرائيل تستأنف إدخال الوقود إلى غزة مع إنهاء التصعيد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت مصادر فلسطينية أن إسرائيل تشن هجمة استيطانية غير مسبوقة بمحافظة بيت لحم، في إطار تنفيذ ما تسميه ب«القدس الكبرى»، فيما تم الاتفاق مع غزة على إعادة التهدئة، وتم استئناف إدخال الوقود إلى القطاع المحاصر.

وقالت مصادر فلسطينية إن محافظة بيت لحم تتعرض لتوسع استيطاني غير مسبوق، خاصة في مستوطنة عتصيون، وذلك بهدف السيطرة على المزيد من الأراضي وفرض الأغلبية الديموجرافية فيما يسمى بمشروع «القدس الكبرى».

ويسيطر الاحتلال على ما يزيد على 87% من أراضي بيت لحم، وتنتشر في المحافظة 23 مستوطنة، تستحوذ على 21 كيلومتراً مربعاً من مساحتها البالغة 659 كم مربعاً ويتواجد فيها 20% من عدد المستوطنين في الضفة الغربية، وسط وجود مخططات إسرائيلية للمزيد من التوسع. ويعيش 91% من سكان المحافظة، في مناطق «أ» و«ب»، والتي تشكل 13% من مساحة المحافظة، فيما أكثر من نصف مساحتها ، خاصة في الشرق، تعتبر مناطق عسكرية، وهذه النسب تشير إلى أن الفلسطينيين يواجهون الكثير من المشاكل في التمدد العمراني في مناطقهم السكنية في ظل عدم تبقي مساحات عمرانية.

من جانبها، أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة إعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، بعد استئناف إسرائيل إدخال إمدادات الوقود وفق اتفاق إنهاء التصعيد الذي تم التوصل إليه بين الجانبين الاثنين. وتوصلت كل من إسرائيل وحركة حماس مساء الاثنين إلى اتفاق لإنهاء التصعيد وتثبيت التهدئة بعد نحو شهر من إطلاق متبادل للنار. وقالت الشركة في بيان «تم إبلاغنا من قبل سلطة الطاقة الفلسطينية، بإعادة تشغيل محطة التوليد الوحيدة في القطاع عقب استئناف ضخ الوقود عبر حاجز كرم أبو سالم».

وأكّدت المتحدّثة باسم وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية إلغاء العقوبات التي تم فرضها مؤخراً على القطاع وإعادة تنشيط معبر كرم أبو سالم، ليتمّ العمل فيه كالمعتاد، بما في ذلك إدخال المحروقات. وتزود شركة الكهرباء الإسرائيلية قطاع غزة بنحو 120 ميجاواط من الكهرباء، فيما تستخدم إمدادات الوقود القادمة من إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم لتشغيل محطة توليد الكهرباء التي تنتج 63 ميجاواط من الكهرباء للقطاع. (وكالات)