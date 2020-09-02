«ذا سيكرت» رومانسية مكررة لكنها غير معقدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مارلين سلوم

منذ أول ظهور للسينما في العالم، وللأفلام الرومانسية سحرها الخاص. تتقلب الأذواق والأهواء.. تتطور التقنيات والعصور.. تسرع وتبطئ الأجيال في إيقاعها، إنما تبقى الرومانسية متربعة على قمة الألوان السينمائية، وتبقى لها الريادة في جذب الجمهور، ونيل رضاه من مختلف الأعمار، والأذواق. أحياناً لا تفهم سر نجاح هذا الفيلم، أو ذاك، فهو بسيط سلس، شاعري وواقعي، في آن، مضحك ومبكٍ، شاعري يحلق في الغيوم، وواقعي يهبط بقوة إلى عمق المأساة؛ مثلاً لا تفهم لماذا حقق فيلم «قصة حب»، أو «لاف ستوري»، وهو إخراج آرثر هيلر، وتأليف إيريك سيجال، كل هذا النجاح، وما زال من العلامات المميزة منذ ظهوره عام 1970 وحتى اليوم؟ كذلك لا تفهم سبب هذا السحر والنجاح في «خلي بالك من زوزو»، إخراج حسن الإمام، وتأليف صلاح جاهين، منذ 1972 وحتى اليوم؟ وغيرهما الكثير عالمياً، وعربياً. إنه سحر الرومانسية والقصص الحياتية المبسطة، التي تمنح الجمهور راحة نفسية، وأملاً في الحب مع دغدغة المشاعر بعصا سحرية.

فيلم «ذا سيكرت: الجرأة على الحلم» الذي يعرض في الصالات من هذه النوعية التي تمنحك راحة نفسية، وجرعة تفاؤل.

العمل لا يرتقي إلى الأفلام الرومانسية القوية والخالدة، ولا يمكن مقارنته بفيلم «لا لا لاند» مثلاً، الغني بالاستعراض والغناء والموسيقى، والمستغل للتقنيات في تجميل المشهد، وإضافة لمسة سحرية حالمة عليه. فهو فيلم بسيط لا جديد في قصته، ولا يخرج عن الإطار التقليدي للأفلام الرومانسية، إنما ميزته أنه غير معقد، عائلي بامتياز، ونحن نحتاج إلى أفلام تناسب كل أفراد العائلة، ويستمتعون معاً بمشاهدتها، وقادرة على جذب الجمهور إلى السينما لو كنا في ظروف عادية وبعيدة عن «كورونا»، كما جذب الكتاب المأخوذة عنه القصة ملايين القراء عندما نشرته مؤلفته روندا بيرن عام 2006.

المخرج آندي تينانت الذي شارك في إعادة كتابة القصة سينمائياً، مع بيكا برانستيتر، وريك باركس، اختار بلدة صغيرة جذابة، ومناظر طبيعية رائعة، خصوصاً لحظة غروب الشمس، وانعكاسها على المياه، والشجر، والبيوت. إنها لويزيانا الأشبه بالقرية، حيث الناس يعرفون بعضهم بعضاً جيداً. ميراندا ويلز (كاتي هولمز) تربي أطفالها الثلاثة وحدها منذ وفاة زوجها، تعاني ضغوطاً كثيرة أهمها الديون المتراكمة عليها، وعجزها عن تلبية طلبات أولادها، بل أبسطها، مثل شراء بيتزا، لذا هي دائمة التوتر و«التشاؤم». تعمل مديرة لمطعم مأكولات بحرية، وعلى علاقة مع مديرها وصاحب المطعم تاكر، أو تاك، كما ينادونه (جيري أوكونيل)، لكنها غير سعيدة حتى بهذه العلاقة، رغم أن تاك يحبها، ويحب عائلتها، وهو ظريف، إلا أننا نشعر طوال الوقت ببرود ما بينهما.





الإعصار

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مقدمة الفيلم مصحوبة بتحذير جدي من اقتراب إعصار «هازل»، نسمعه بصوت مذيعي الراديو كأنه الموسيقى المصاحبة للمقدمة التي تعرفنا فيها إلى كل الشخصيات بلا استثناء، حتى بوبي، حماة ميراندا، وجدة أولادها (سيليا ويستون)، والمهندس البروفيسور براي جونسون (جوش لوكاس) الآتي إلى لويزيانا لتسليم ميراندا رسالة في ظرف مختوم بالشمع الأحمر من مانيلا. الظرف هو السر الذي يبقى محفوظاً، وخفياً أكثر من نصف الفيلم، وكشفه يشكل نقطة العقدة، والذروة في الأحداث، التي بلا شك تنحل سريعاً، على طريقة أغلبية الأفلام الأمريكية الرومانسية.

براي الذي جاء ليسلم الأرملة الرسالة، تردد كثيراً عندما رأى أحوالها. التقاها صدفة عندما اصطدمت سيارتها بسيارته، وتبرع بتصليحها لأن الصدمة خفيفة. ومع دخوله المنزل وبداية هطول الأمطار التي تخترق السقف شبه المهترئ، زادت حيرته. قضى ليلته في فندق المدينة، ليفاجأ صباحاً بما أحدثه الإعصار من أضرار في منزل ميراندا، حيث سقطت شجرة على السقف ودخلت المنزل. أيضاً عرض براي خدماته، خصوصاً أنه مهندس، فتركته الأرملة يفعل ما يشاء وذهبت مع أبنائها لتقيم يومين عند بوبي.

سريعاً ننسى الإعصار الذي حذروا منه، وتوقعنا أنه سيحدث كوارث مخيفة، فهو لم يكن سوى وسيلة فبركتها الكاتبة لإبقاء براي بجانب ميراندا أطول فترة ممكنة، وليظهر كل الجوانب الإيجابية في شخصيته، وينتشلها من مستنقع التشاؤم والهموم، ويدخل الفرح إلى قلوب كل أفراد الأسرة، وبفضل أفكاره غير التقليدية والإيجابية، يقدم حلولاً لمشاكل الأبناء، جريج الصغير (إيدان بيرس برينان) يكتئب بسبب خطوبة والدته من تاك، واشتياقه لأبيه، وعجزه عن إكمال مشروعه الخاص باختراع آلة صغيرة، فيجد براي بجانبه، ينصحه بسلاسة ويساعده في تركيب الآلة في دقائق. الابنة الكبرى ميسي (سارة هوفمايستر) الحزينة بسبب عدم قدوم عدد كبير من أصدقائها إلى عيد ميلادها السادس عشر، يقنعها براي بسهولة أيضاً أن وجود عدد قليل من الأصدقاء الحقيقيين أهم من مئات المعجبين «الوهميين» على وسائل التواصل. والصغيرة بيسي (كلوي لي) التواقة دائماً إلى الحصول على مُهر، تجد هي الأخرى حلاً لمشكلتها. الكاتبة تعمدت جعل براي كأنه المعجزة التي تحل على العائلة، كما تعمدت التركيز على مجموعة شعارات موجهة مباشرة للقارئ (وفي السينما للجمهور)، خصوصاً أنها أرادتها قصة توجيهية لدفع المرء على مساعدة نفسه بنفسه في اجتياز الأزمات. من «النصائح» التي تنشرها الكاتبة «كلما فكرت في شيء، كلما قربته منك»، و«نحصل على ما نتوقعه»، بمعنى أن أفكارنا كالمغنطيس تجذب ما نفكر فيه إلينا، و«الأشياء السيئة قد تقود إلى الأشياء الجيدة».



بطء



ساعة و47 دقيقة من الهدوء وبعض التشويق، تمنحك نفحة من التفاؤل والراحة، حتى وإن شعرت بأن العمل يشبه أفلاماً كثيرة سبق لك أن شاهدتها في السينما بمختلف اللغات، والأزمنة. كان يمكن استغلال السر الذي يكتمه براي لرفع سقف التشويق، ولدفع الجمهور لترقب الختام بقلق، بينما جاء إيقاع الجزء الأخير من الفيلم أبطأ من المتوقع، وطالت فترة تردد ميراندا مع تقديم المؤلفين والمخرج كل المعطيات التي تجعل الجمهور متأكداً من النهاية قبل حدوثها، ما أفقد الفيلم متعة الإبهار، والمفاجأة.

كاتي هولمز لم تمنح الدور كل ما يحتاجه من حميمية في المشاعر وحرارة تدفعك للتأثر، أو لذرف الدموع، كأنها مكبلة طوال الوقت، ليس بسبب ترددها كامرأة بين تاك، وبراي، بل هي مكبلة أيضاً في تفاعلها مع أبنائها. وربما هذا ما يهز صورة الثنائي الرومانسي الجميل الذي كان يمكن أن تشكله مع جوش لوكاس، الذي بلا شك كان سينعكس على حماس الجمهور، وتفاعله معهما.

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