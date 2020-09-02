موريتانيا تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالى 7075 حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد، وذلك عقب إجراء 334 فحصًا؛ ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7075 إصابة.

وأكد بيان وزارة الصحة الموريتانية، أنه تم تسجيل 53 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 6520 شخصًا، فيما بلغت 159 وفاة.

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