ضبط مواد تُستخدم فى صناعة المتفجرات فى الخرطوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشرطة السودانية ضبط مواد تُستخدم في صناعة المتفجرات، بحوزة متهم في محلية "كرري" في الخرطوم، لافتة إلى إخطار النيابة واتخاذ الإجراءات في مواجهته تحت المادة (26) من قانون الأسلحة والزخيرة.

وقال العقيد شرطة جمال محمد حامدين - في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة السودانية اليوم /الثلاثاء/ - إنه أثناء تنفيذ حملة مشتركة لتمشيط منطقة كرري، تم الاشتباه في سيارة وبرصدها ومتابعتها تم القبض على المتهم (35 عاما)، وبحوزته 184 "سلك متفجر"، الذي يدخل في صناعة العبوات المتفجرة.

وأوضح أن عينة من المضبوطات أرسلت إلى ادارة الأدلة الجنائية لتحديد أبعاد استخداماته الفنية في صناعة العبوات المتفجرة واستخداماتها، داعيا المواطنين إلى ضرورة الحيطة والحذر من حمل المواد التي تمثل خطورة كبيرة على السلامة العامة.

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