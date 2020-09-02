كورونا.. مصر تسجل 19 وفاة و176 إصابة

مصر / الخليج 365 أعلنت مصر، الثلاثاء، تسجيل 19 وفاة جراء كورونا، إضافة إلى 176 إصابة بالفيروس. وأفادت وزارة الصحة، في بيان، بتسجيل 899 حالة تعاف من الفيروس. وأوضحت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 99.115، منها 5.440 وفاة، و73.828 حالة تعاف. وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 25 مليونا و852 ألفا، توفي منهم أكثر من 859 ألفا، وتعافى ما يزيد على 18 مليونا و78 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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