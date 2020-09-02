سوريا.. "ي ب ك" الإرهابية تختطف طفلة وتجندها بصفوفها

الحسكة/ محمد مستو/ الخليج 365

اختطفت منظمة "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابية، طفلة تبلغ من العمر 13 عاماً وجندتها في صفوفها، ما أسفر عن اشتباكات في قرية بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، وفق مصادر محلية.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، الثلاثاء، بأن المنظمة الإرهابية خطفت الفتاة من قرية "هرم شيخو" الواقعة بين مدينة القامشلي وبلدة عامودا في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، ونقلتها إلى معسكراتها لتجندها في صفوف المنظمة.

وأشارت إلى أن عائلة الفتاة وأهالي القرية علموا أن المنظمة اختطفت طفلتهم، فقدموا إلى القامشلي وتجمعوا في محيط أحد مقراتها وطالبوا باستعادتها.

ولفتت المصادر أن "الاحتجاجات تحولت إلى مواجهات بين أهالي القرية وعناصر المنظمة أسفرت عن جرح أحد عناصرها".

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ومنذ سيطرتها على مناطق واسعة شمالي شرقي البلاد قبل سنوات، تقوم المنظمة الإرهابية بتجنيد الأطفال في صفوفها، حيث لم تتوقف عن ذلك، رغم التحذيرات الدولية.

وتشكل عين العرب (كوباني) والرقة، وتل أبيض والطبقة والحسكة وقامشلي، وعامودا، ورأس العين، والأجزاء الشمالية من محافظة دير الزور، أهم المناطق الآهلة التي يسيطر عليها التنظيم، حيث ما زال العرب يشكلون 70 بالمئة من إجمالي عدد السكان.

ويحتل تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي على 25 بالمئة من الأراضي السورية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.