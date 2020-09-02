كورونا.. 4 وفيات في اليمن و574 إصابة بالإمارات

اليمن، الإمارات/الخليج 365

أعلن اليمن، الثلاثاء، تسجيل 4 وفيات جراء كورونا، فيما رصدت الإمارات 574 إصابة بالفيروس، وفق بيانات رسمية.

وأفادت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة كورونا (حكومية) في اليمن، تسجيل 4 وفيات، و4 إصابات، إضافة إلى شفاء 29 مريضا.

وأشارت اللجنة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1.962، بينها 570 وفاة، و1.160 متعاف.

ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الذين أعلنوا حتى 18 مايو/أيار الماضي، تسجيل 4 حالات فقط بينها وفاة واحدة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لهم بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا‎.

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وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 574 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 560 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 70.805، منها 384 وفاة، و61.491 حالة تعاف.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 25 مليونا و812 ألفا، توفي منهم أكثر من 858 ألفا، وتعافى ما يزيد على 18 مليونا و67 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".



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