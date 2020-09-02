شكرا لقرائتكم خبر عن «التقاعد»: 5 شروط للاستفادة من ضم خدمة إلى التأمينات الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، أن خدمة “ضم خدمة إلى التأمينات الاجتماعية” تتيح للعاملين في القطاع الخاص حفظ حقوقهم في القطاع العام، وذلك بضم مدد الاشتراك حال الانتقال بين القطاعَيْن.

وأوضحت مؤسسة التقاعد أنه يمكن الاستفادة من الخدمة بشروط كما يلي:

– يجب أن يكون المشترك على وظيفة خاضعة لنظام التأمينات حاليا.

– ألا يكون سبب نهاية الخدمة الخاضعة لنظام التقاعد هو العجز.

– ألا تكون الخدمة المراد ضمها قد تم التعويض عنها.

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– ألا تقل المدة المطلوب ضمنها عن سنة.

– ألا يزيد عمر المشترك على 59 عاما.