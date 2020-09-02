حريق هائل في منطقة الحوامدية بمحافظة الجيزة المصرية

الحريق نشب في مخلفات بجوار منزل في شارع بدران بمنطقة الحوامدية، نتيجة حرق المخلفات بجوار المنازل، ما أثار الذعر بين المواطنين.
© Sputnik . Нил Уотерс . حريق أمريكا
استطاع رجال الحماية المدنية السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع إصابات، وفقا لموقع صحيفة "اليوم السابع" المصرية.
ونوهت إدارة الحماية المدنية، بأنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطني الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.
كان حريق هائل نشب داخل فيلا بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، الاثنين 24 أغسطس / آب المنصرم، حيث استطاع رجال الحماية المدنية السيطرة عليه دون وقوع إصابات.
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