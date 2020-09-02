بعد فيروز.. الرئيس الفرنسي يلتقي بماجدة الرومي

ويأتي لقاء الرئيس الفرنسي بالنجمة ماجدة الرومي، بعدما التقى مساء أمس الاثنين، بالفنانة اللبنانية، فيروز، ضمن خطة لقاءاته أثناء زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت للمرة الثانية.

وأفادت صحيفة "النهار"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن ماجدة الرومي حضرت إلى قصر الصنوبر، برفقة شقيقها عوض، حاملة معها باقة ورد كبيرة.

وشهد مساء الأمس الاثنين، زيارة ماكرون لجارة القمر اللبنانية، فيروز، بمنزلها في منطقة الرابية، وأهداها وسام جوقة، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، وأهدته في نهاية اللقاء لوحة فنية عبارة عن مجسم خشب من الأرز، محفور عليها اسمه.

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وظهرت فيروز في قناع واق ومتلزمة بقواعد التباعد الاجتماعي، حيث يقف ماكرون على بعد مترين تقريبا منها.

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المطربة اللبنانية فيروز، بأنها "جميلة وقوية للغاية"، بعد لقاء بينهما جاء بعد وصوله إلى بيروت.

ورافق ماكرون في زيارته إلى منزل فيروز، السفیر الفرنسي في لبنان، برونو فوشیه، حيث وصلا إلى باحة المنزل لیتفاجآ بتواجد العديد من المواطنين اللبنانيين الذين تجمهروا حول المنزل، رغم محاولات الجیش اللبناني إبعادھم عن المكان.