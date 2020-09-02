شكرا لقرائتكم خبر عن قناة "ليبيا" تبرز حوار المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة مع الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت قناة ليبيا حوار المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفانى وليامز لليوم السابع والمنشور على الموقع الإلكتروني صباح اليوم الثلاثاء. وقالت ويليامز في حوار خاص لجريدة الخليج 365 والذي أجراه الزميل أحمد جمعة، أن مصر تلعب دورًا مهمًا فى إيجاد حل سياسى للأزمة الليبية، مؤكدة أن اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية التى جرت فى القاهرة تعد تحركا مهما وأساسيا ويمثل قاعدة قوية يمكن العودة إليها حال التوصل لاتفاق سياسى بين الأطراف.

Advertisements

وأكدت ستيفانى فى حوارها الخاص لـ"الخليج 365" على هامش زيارتها الأخيرة للقاهرة، أن البعثة الأممية قلقة للغاية من مواصلة إرسال المرتزقة والقوات الأجنبية والأسلحة المتطورة جدًا إلى ليبيا، لافتة إلى أن أنصار النظام الليبى السابق لديهم وجود ملحوظ على الأرض ورغبة للانضمام للعملية السياسية.

وكشفت ستيفانى وليامز عن مناقشة اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية "5+5" إيجاد منطقة منزوعة السلاح فى سرت والجفرة، موضحة أن ما يجرى فى طرابلس يؤكد الحاجة إلى العودة الحوار السياسى بأسرع وقت ممكن وضرورة محاسبة الطبقة السياسية.