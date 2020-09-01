شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إلزام المنشآت بتوثيق عقود تأجير المحلات عبر شبكة إيجار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حددت أمانة منطقة الرياض، موعد بداية التطبيق الإلزامي لتوثيق عقود تأجير المحلات التجارية بشبكة إيجار. وقالت الأمانة، في تغريدة عبر “تويتر”: “4 أكتوبر المقبل.. المنشآت ملزمة بتوثيق عقود الإيجارات عبر شبكة إيجار للاستفادة من خدمات الرخص التجارية”. وأوضحت أمانة منطقة الرياض، في إنفوجرافيك توعوي عبر حسابها في “تويتر، أن الهدف من ذلك ما يلي: Advertisements – حوكمة المعاملات البلدية – تسهيل إجراءات التراخيص التجارية – تحسين تجربة المستفيد – تحقيق مبدأ التعاون مع الجهات ا لحكومية والشركات

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