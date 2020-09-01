إيقاف مواطِنْين أتلفا 9 أجهزة للرصد الآلي على طريق «الخرمة – تربة»

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت – بفضل الله – من تحديد هوية شخصين قاما بإتلاف (9) أجهزة للرصد الآلي على طريق الخرمة – تربة. وأضاف الغامدي أن الشخصين المضبوطين هما (مواطِنْين في العقد الثاني والثالث من العمر )، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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