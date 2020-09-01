شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن خادم الحرمين.. أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يتشرف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، بغسل الكعبة المشرفة، صباح يوم الخميس الموافق ١٥-٠١-١٤٤٢هـ.

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين، في بيان عبر حسابها الرسمي أن العادة السنوية جرت بغسل الكعبة المشرفة بماء زمزم ممزوجاً بماء الورد، عناية بها وتطهيراً لها، حيث ستتم المراسم هذا العام وسط إلى إجراءات احترازية مشددة، حرصاً لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.