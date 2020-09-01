ووفقا
قناة "الجديد" اللبنانية، أضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته للبنان، أنه "سيتم تنسيق ذلك مع الاتحاد الأوروبي".
ماكرون: قد تكون هناك عقوبات إذا ضلعت السلطات اللبنانية في الفساد— قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) September 1, 2020
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
وأكد ماكرون أن "تشكيل الحكومة اللبنانية الجددية يجب ألا يستغرق أكثر من 15 يوماً"، لافتاً إلى أنه تلقى تعهدات في هذا الإطار من القوى السياسية.
وأوضح ماكرون أن "التحقيق في انفجار المرفأ يجري بمساعدة تقنية دولية للتأكد من الشفافية وهذا التعاون يجري بشكل جيد وقد حصلت اجتماعات وتبادل للقدرات بين أجهزة التحقيق المختلفة للتحقيق".
وأشار ماكرون إلى أن "خريطة الطريق تشمل أيضاً إصلاح البنك المركزي والنظام المصرفي"، مطالباً بتحقيق تقدم في هذا الإطار خلال الأسابيع الثمانية المقبلة، بما يمكن المجتمع الدولي من تقديم مساعدات مالية للبنان.
وتابع "لن نغض الطرف عن ضرورة تقديم الدعم للشعب ولن نتوقف عن الاهتمام بالأزمة اللبنانية وفرنسا تحركت بعد وقوع الانفجار في مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس الماضي".
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