محمد بن سلمان يبحث مع كوشنر آفاق عملية السلام في المنطقة... صور

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، اليوم الثلاثاء، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة بين البلدين وأهمية تعزيزها في المجالات كافة خصوصاً بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وما يضمن تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

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كما تم بحث آفاق عملية السلام في المنطقة وضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والدائم.

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وفي وقت سابق، كشف كوشنر، عن توقيع اتفاقية سلام في غضون أشهر قليلة بين دولة عربية وإسرائيل.

وقال في تصريحات لموقع "إرم نيوز" الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء، إنه "من المنطقي أن تقيم جميع الدول العربية اتفاقيات سلام مع إسرائيل في يوم من الأيام، بدعوى أنه الخيار الأفضل للقيام به تدريجيا".

وأكد أن "الأقلية التي تعارض اتفاقية السلام ستصبح معزولة في المنطقة".