وذكرت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، أن إسماعيل قاآني، زار في وقت سابق من مساء اليوم، منزل حسين بورجعفري، الذي كان مرافقا للقائد السابق لفيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، أثناء اغتياله، في غارة أمريكية على مطار بغداد الدولي، في الثالث من الشهر الجاري.
وقال قاآني خلال زيارته منزل بورجعفري: "ندعو الله أن يرحم روح الشهيد ويرفع مقامه، وأن يوفقنا في السير على خطاهم".
ونشر شريط الفيديو لقاآني من قبل وكالة أنباء التلفزيون الإيراني بعد تداول تقارير أكدت مقتله في الغارة الإسرائيلية على جنوب دمشق، ليلة أمس الاثنين.
ويكشف شريط الفيديو الذي ظهر فيه قائد فيلق القدس الإيراني خلال زيارة منزل بورجعفري، توجهه لصلاة المغرب، في إشارة إلى أن الفيديو حديث التسجيل، وذلك لنفي مقتله في الغارة الإسرائيلية على دمشق مساء أمس الاثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أنباء عن مقتله بغارة إسرائيلية.. قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في فيديو جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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