كوشنر يكشف عن توقيع اتفاقية سلام بين دولة عربية وإسرائيل قريبا

وأجرى الموقع الإلكتروني "إرم نيوز"، حوارا مع كوشنر، مساء اليوم الثلاثاء، أوضح من خلاله أنه "من المنطقي أن تقيم جميع الدول العربية اتفاقيات سلام مع إسرائيل في يوم من الأيام، بدعوى أنه الخيار الأفضل للقيام به تدريجيا".
وأشار كوشنر إلى أنه "لا يمكننا حل المشكلات بمقاطعة بعضنا البعض، وبالتالي فإن السلام وإتاحة التبادلات الاقتصادية والتجارية سيعززان من قوة واستقرار الشرق الأوسط".
وأكد أنه بفضل قيادة دولة الإمارات سيكون هناك تحالف أكبر، وأن الأقلية التي تعارض اتفاقية السلام ستصبح معزولة في المنطقة، موضحا أن إسرائيل وافقت على تعليق خطة "الضم"، لكنه لفت إلى أنه سيتم عقد محادثات بشأن تلك الخطة في المستقبل، وإن لم يكن في المستقبل القريب.
ويترأس كوشنر وفدا أمريكيا إسرائيليا رفيع المستوى في زيارة تاريخية للإمارات، منذ يوم أمس الإثنين، قادما على متن أول رحلة تجارية من إسرائيل إلى أبوظبي.
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