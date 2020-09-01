إضرام نار في مطعم داخل مبنى "جريدة النهار" وسط بيروت

واندلعت مواجهات بين القوى الأمنية وعدد من المتظاهرين في محيط مجلس النواب، بالتزامن مع احتفال ذكرى مئوية لبنان، وسط بيروت.
وأقدم المحتجون على رمي الحجارة والمفرقعات النارية باتجاه القوى الأمنية، التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع بكثافة باتجاههم بهدف تفريقهم.
بالمقابل نفذ عدد من المتظاهرين وقفة أمام السفارة الفرنسية في بيروت، لمطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإطلاق سراح الأسير اللبناني في السجون الفرنسية جورج عبدالله، ووقع إشكال بين القوى الأمنية ومجموعة من المتضامنين مع الأسير جورج عبدالله.
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