شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مؤسسة النفط الليبية يبحث الإقفالات مع وزير خارجية إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في صفحتها على فيسبوك إن مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة التقى اليوم الثلاثاء بوزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو في طرابلس حيث بحثا إقفالات المنشآت النفطية في ليبيا.
وقالت المؤسسة إن دي مايو أكد "دعمه الكامل للمبادرة التي اقترحتها المؤسسة لاستئناف إنتاج النفط وتصديره وتجميد إيراداته بالحساب الخاص بالمؤسسة في المصرف الليبي الخارجي، وذلك بالتوازي مع انطلاق مسار اقتصادي يضمن تحقيق الشفافية المالية".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مؤسسة النفط الليبية يبحث الإقفالات مع وزير خارجية إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.