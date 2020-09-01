الرئيس الفرنسى يجرى لقاءات منفردة مع قادة الأحزاب اللبنانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر فرنسي لقناة العربية اليوم الثلاثاء، إن الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى لقاءات منفردة مع قادة الأحزاب اللبنانية، على هامش زيارته الثانية إلى لبنان، فى غضون أسبوعين، حيث سبق وأن زار بيروت عقب انفجار المرفأ.
فى غضون ذلك، أكد الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، أن وجوده فى العاصمة اللبنانية بيروت للتأكد من وصول المساعدات لمكانها الصحيح، وإلى الأشخاص المناسبين، مشيرا إلى أن الجهود الفرنسية مع المجتمع المدنى اللبنانى أنجزت عمل استثنائى فى أقل من شهر.
وقال ماكرون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "في بيروت لأتحقّق من وصول المساعدات الطارئة إلى مكانها الصحيح وإلى الأشخاص المناسبين، وفي المرفأ، تتجلّى ثمرة ما بذلناه من جهود. ففي أقل من شهر، أنجزت أفرقتنا بمعيّة المجتمع المدني اللبناني عملاً استثنائياً. فكل التحيّة لهم".
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