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سلطنة عُمان ترحب باتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت سلطنة عُمان باتفاق السلام الذى تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى بين حكومة جمهورية السودان وعدد من الفصائل المسلحة، برعاية مُقدرة من حكومة جنوب السودان.

 

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وعبرت السلطنة عن أملها فى أن يسهم هذا الاتفاق فى تحقيق السلام والأمن والاستقرار فى السودان، ويحقق تطلعات وآمال الشعب السودانى الشقيق.

 

جاء ذلك على الحساب الرسمى لوزارة الخارجية العُمانية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم.

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