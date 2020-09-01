شكرا لقرائتكم خبر عن فؤاد السنيورة عن زيارة الرئيس الفرنسى لبيروت: لبنان يحتاج إلى حكومة إنقاذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق، بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان والفنانة الكبيرة فيروز، مضيفا أن لبنان يحتاج إلى حكومة إنقاذ، والشعب اللبناني ينتظر من الحكومة الجديدة حلولا للكثير من المشكلات.

وقال السنيورة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على شاشة صدى البلد، إن زيارة ماكرون إلى السيدة فيروز لما تمثله من قيمة لبنانية كبيرة، معبرا عن عميق تقديره للرئيس الفرنسي لموقفه الداعم للشعب اللبناني في أزمته الأخيرة، مؤكدا أن لبنان يعاني من المستويات المعيشية الصعبة، لافتا إلى أن الشعب اللبناني يأمل في حكومة قوية تحسن الأوضاع في البلاد في وقت قريب.

Advertisements

وفتح فؤاد السنيورة النار على حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، مضيفا أن حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني المستقيل لم يكن لدية خبرة ترضي الشعب اللبناني، وعلى الحكومة الجديدة التعامل بذكاء كبير في معالجة الأمور، متابعا أن هناك تحديات كبيرة تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة، مؤكدا أن لبنان يعاني من المستويات المعيشية الصعبة، لافتا إلى أن الشعب اللبناني يأمل في حكومة قوية تحسن الأوضاع في البلاد في وقت قريب.

ونشر الحساب الرسمى للمطربة اللبنانية الكبيرة فيروز، مجموعة من الصور، أثناء لقائها بالرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والذى تم أمس فى منزلها، حيث ظهرت "جارة القمر"، وهى ترتدى قناعا للوقاية من فيروس كورونا، أثناء مقابلتها بالرئيس ماكرون، حيث قام الرئيس الفرنسى، بمنحها وسام جوقة الشرف الفرنسي وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، وأهدته هى بدورها لوحة فنية.

وكان ماكرون قد بدأ زيارته لبيروت بلقاء أيقونة الغناء اللبناني المطربة فيروز، ووصف ماكرون فيروز بأنها "جميلة وقوية للغاية"، وقال: "تحدثت معها عن كل ما تمثله بالنسبة لي عن لبنان نحبه وينتظره الكثير منا.. عن الحنين الذى ينتابنا".