شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إيطاليا يؤكد لرئيس البرلمان الليبى ضرورة تجميد عائدات النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، بمكتبه بمدينة القبة، وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو والوفد المرافق له عقب وصوله إلى مطار الأبرق، حيث كان في استقباله رئيس ديوان مجلس النواب الليبى عبدالله المصرى.

وبحث رئيس مجلس النواب الليبى مع "دى مايو" بحسب المتحدث الرسمي بإسم مجلس النواب " عبدالله بليحق " تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة وسُبل الوصول إلى تسوية سياسية لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا حيث أكد "دي مايو " للمستشار عقيلة صالح عن دعم إيطاليا للحل السياسي في ليبيا، كما أكد "دي مايو" على قناعة إيطاليا بضرورة تجميد عائدات النفط الليبي إلى حين تشكيل قيادة سياسية موحدة جديدة تضمن عودة هذه العائدات والاستفادة منها بما يخدم مصلحة الشعب الليبي وتسخيرها لهذا الغرض.