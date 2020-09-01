نيابة عن خادم الحرمين.. أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة صباح الخميس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يتشرف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بغسل الكعبة المشرفة، صباح يوم الخميس الموافق ١٥-٠١-١٤٤٢هـ، وفق ما نشرت صحيفة "سبق".
وجرت العادة السنوية بغسل الكعبة المشرفة بماء زمزم ممزوجًا بماء الورد، عناية بها وتطهيرًا لها؛ حيث ستتم المراسم هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة؛ حرصًا على منع انتشار فيروس كورونا المستجد.
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