تعرف على أسباب تحويل مجموعة مدارس بالإمارات إلى التعلم عن بعد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإمارات، عن تحويل مجموعة مدارس إلى التعلم عن بعد عقب الاشتباه في إصابات كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق قال المدير العام لوزارة الخارجية الإماراتية جمال المشرخ، اليوم الثلاثاء، في تصريحات للصحفيين الإسرائيليين الذين رافقوا الوفد الإسرائيلي-الأمريكي، إن أبو ظبي حصلت على ضمانات وتأكيدات من الولايات المتحدة وإسرائيل بعدم تنفيذ خطة الضم في الضفة وغور الأردن.
وأوضح أن التطبيع سيستمر حتى لو نفذت إسرائيل وبسطت سيادتها على مناطق في الضفة، قائلا: "لا يمكننا التكهن بما ستفعله إسرائيل في المستقبل، لكن لدينا ضمانات من الولايات المتحدة وكذلك من إسرائيل ونحن نثق في تلك التأكيدات".
وأكد "المشرخ" فى نفس الوقت أن هذا هو أحد شروط إقامة العلاقات الدبلوماسية، لافتاً إلى إنه سيتم فتح سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب. وأكد أن صفقة أسلحة تبيع بموجبها الولايات المتحدة طائرات F-35 إلى الإمارات، قائلاً: "إن طلب F-35 موجود منذ فترة طويلة. ولم يكن هذا هو الشرط أو المحرك لهذه الاتفاقية".
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