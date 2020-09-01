حماس: هنية يصل لبنان لحضور اجتماع "الأمناء العامين" للفصائل

غزة/ رمزي محمود/ الخليج 365
أعلنت حركة "حماس"، الثلاثاء، وصول رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية إلى لبنان، لحضور اجتماع الأمناء العامّين للفصائل الفلسطينية.
وقالت الحركة، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة عنه، إن "هنية سيُجري (بخلاف حضور اللقاء)، عدداً من اللقاءات السياسية والفعاليات والأنشطة".
وثمّنت الحركة "موقف لبنان حكومة وشعباً من القضية الفلسطينية"، مُعبّرة عن أملها بأن تكون الزيارة "دفعاً جديداً إلى الأمام بالعلاقات الفلسطينية اللبنانية، بما يسهم في حفظ أمن لبنان واستقراره، وتحسين الوضع الاجتماعي والإنساني للاجئين الفلسطينيين".
ومن المقرر الخميس، انعقاد اجتماع على مستوى الأمناء العامّين للفصائل الفلسطينية في رام الله وبيروت بشكل متزامن، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهنية.
وقال القيادي في "حماس" أسامة حمدان، في تصريح متلفز، إن اللقاء سيناقش سبل مواجهة خطة "الضم" (الإسرائيلية لأراضٍ من الضفة)، وسبل تحقيق الوحدة الداخلية، واتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.
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