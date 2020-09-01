الكويت.. استجوابان لوزير ينتهيان بطلب طرح الثقة فيه

الكويت / الخليج 365

انتهت جلسة استجواب وزير التربية والتعليم العالي الكويتي سعود الحربي، في برلمان بلاده، الثلاثاء، بتقديم طلب وقعه 10 نواب لطرح الثقة عنه.

وقال رئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم، في تصريحات صحفية، إن 10 نواب تقدموا بطلب طرح الثقة عن الوزير.

وأوضح الغانم أن التصويت على الطلب سيكون في جلسة خاصة يوم الخميس 10 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وجاء طلب رفع الثقة عقب مناقشة المجلس استجوابين للوزير قدما في أغسطس/ آب الماضي.

وتضمنت صحيفتا الاستجوابين اتهامات بينها "التخبط في اتخاذ القرارات والتراخي في تطبيق التعليم عن بعد خلال مواجهة كورونا"، وهو ما نفاه الوزير خلال جلسة الثلاثاء.

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وأوضح الحربي، أنه اتخذ إجراءات للتطوير، لأن التعليم سيكون عن بعد هذا العام.

ويحتاج الوزير لتجاوز طرح الثقة، إلى تصويت 25 نائبا ضد الطرح.

ويذكر أن نائبين لا يحق لهما التصويت وفق الدستور، لكونهما يشغلان موقعين وزاريين، هما وزير الإعلام محمد الجبري، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص.

وبذلك يتبقى مجموع النواب الذين يحق لهم التصويت 48، يحتاج منهم الوزير لعبور الاستجواب إلى النصف زائد واحد.

وسجلت الكويت حتى الثلاثاء، 85 ألفا و811 إصابة بكورونا، منها 534 وفاة، و77 ألفا و657 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.