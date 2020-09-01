كورونا.. 5 وفيات في ليبيا و4 بلبنان وواحدة في قطر

عواصم عربية/الخليج 365

أعلنت ليبيا، الثلاثاء، تسجيل 5 وفيات جراء كورونا، ولبنان 4، فيما رصدت قطر حالة واحدة، وفق بيانات رسمية.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي) في ليبيا، بتسجيل 5 وفيات، و658 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 217 مريضا.

وأوضح المركز، في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 14.624؛ منها 242 وفاة، و1.676 حالة تعاف.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 وفيات، و469 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 344 مريضا.

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وذكرت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 17.777، منها 171 وفاة، و4.988 حالة تعاف.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة واحدة، و216 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 228 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 118.994، منها 198 وفاة، و115.895 حالة تعاف.



وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 25 مليونا و805 آلاف، توفي منهم أكثر من 857 ألفا، وتعافى ما يزيد على 18 مليونا و56 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".

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