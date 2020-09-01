"بنك أبو ظبي الأول" يبدأ محادثات تعاون مع بنوك إسرائيلية

جعفر قاسم/الخليج 365
أعلن بنك أبوظبي الأول، الثلاثاء، أكبر بنوك الإمارات، أنه بدأ محادثات تعاون مع مؤسسات مالية إسرائيلية، أبرزها بنكي "هبوعليم" و"لئومي"، أكبر بنكين في إسرائيل.
وقال البنك، عبر حسابه على "تويتر" "بنك أبوظبي الأول سيباشر مناقشات مع مؤسسات مالية في إسرائيل، وبالتحديد بنكي هبوعليم ولئومي".
وأضاف البنك الإماراتي أن "المناقشات بهدف تأسيس علاقات مصرفية تعزز التعاون المالي والاقتصادي بين الإمارات وإسرائيل، مع التركيز على تأسيس العلاقات بين البنوك والتجارة الثنائية والتكنولوجيا والابتكار".
والأربعاء، كشف بنك لئومي أنه بدأ محادثات تعاون مع بنك إماراتي "كبير".
وقال رئيس قطاع المؤسسات في البنك الإسرائيلي، شموليك أربيل، في حينه، إن بنكه والبنك الإماراتي "مهتمان بمساعدة العملاء من الشركات المحلية في كلتا الدولتين على ممارسة الأعمال في الدولة الأخرى". دون تحديد هوية البنك الإماراتي.
وأنهى وفد إسرائيلي رسمي، الثلاثاء، أول زيارة رسمية علنية للإمارات، بحث فيها تفاصيل اتفاق للتطبيع الكامل بين البلدين أعلن في 13 أغسطس/آب الماضي.
ووصل الوفد مطار أبو ظبي، الإثنين، على متن طائرة تابعة لشركة "العال" الاسرائيلية، في أول رحلة تجارية مباشرة من إسرائيل للإمارات، و حلقت في الأجواء السعودية.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن عن اتفاق إسرائيلي إماراتي للتعاون في مجال الخدمات المالية والمصرفية.
كما أعلن عن اتفاق تعاون بين مكتب أبوظبي للاستثمار ومؤسسة "استثمر في إسرائيل"، لتسهيل الاستثمارات المشتركة بين الجانبين.
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