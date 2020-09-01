السودان.. ارتفاع ضحايا السيول والفيضانات إلى 95 وفاة

الخرطوم/أحمد عاصم/ الخليج 365

أعلن السودان، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول إلى 95 وفاة و46 إصابة، منذ بداية فصل الأمطار الخريفية في يونيو/ حزيران الماضي.

وأفادت وزارة الداخلية، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، أن "الوفيات ارتفعت إلى 95، والإصابات 46".

وأوضح البيان أن "20.957 منزلا انهار كليا، و37.516 جزئيا، بجانب تضرر 152 مرفقا، و318 من المتاجر والمخازن، ونفوق 5.479 من المواشي، و59 من الدواجن".

وبلغ حجم الضرر في القطاع الزراعي مساحة 3.266 فدانا، "65" منها في ولاية الخرطوم، و3.201 في ولاية القضارف.

وبحسب التقرير، أصاب الضرر 79 قطاعا تعليميا، و9 قطاعا صحيا، 3 قطاعات خدمية، و50 مسجدا.

والسبت، ارتفعت، حصيلة ضحايا السيول والأمطار في البلاد، إلى 88 وفاة، و44 إصابة، منذ بداية فصل الأمطار الخريفية في يونيو، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.

والأحد، قال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إن فيضان النيل للعام الحالي، أدَّى إلى خسائر مفجعة وموجعة في الأرواح والممتلكات بالبلاد.

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وتدفقت مياه النيل فجر الأحد، وحاصرت جزيرة "توتي"، وغمرت شارع النيل، وتدفقت إلى محيط القصر الرئاسي، ومجلس الوزراء.

وكان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، قد وجه السلطات المختصة السبت الماضي إلى إنشاء غرف طوارئ خاصة، لترتيب مساعدات للمتضررين من السيول والفيضانات.

وأعلنت وزارة الري والموارد المائية، أن مستوى مياه النيل وصل ارتفاعا غير مسبوق منذ مئة عام، إذ بلغ 17.48 مترا، وهو يفوق بـ 22 سم أعلى رقم مسجل (17.26 مترا).

ويبدأ موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو، ويستمر حتى أكتوبر/ تشرين الأول.

وتهطل عادة أمطار قوية على البلاد في هذه الفترة، ويواجه السودان فيها سنويا فيضانات وسيولا واسعة.

وتعرضت العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات، على مدار الأيام الماضية لأمطار غزيرة، فيما ضربت سيول مناطق في "شرق النيل"، شرقي العاصمة.

وخلال السنوات الماضية، تسببت السيول في مصرع العشرات، وتدمير آلاف المنازل والمرافق الخدمية بأنحاء البلاد.

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