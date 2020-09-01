تركيا ترحب بتوقيع السودان اتفاق سلام مع الحركات المسلحة

أنقرة / الخليج 365
رحبت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، بإعلان السودان توقيع اتفاق سلام بين الحكومة والحركات المسلحة، في جوبا.
وقالت الخارجية التركية في بيان، "نرحب بالاتفاق الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى أمس (الإثنين) في جوبا، بين الحكومة (السودانية) والحركات المسلحة".
واعتبرت الاتفاق خطوة مهمة في حماية سيادة السودان والحفاظ على وحدة أراضيه، وأنه سيساهم في تهيئة أجواء السلام والهدوء الداخليين.
وأكدت أن تركيا ستواصل دعمها للجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار في السودان الصديق والشقيق.
والإثنين، وقع رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ونائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بالأحرف الأولى، اتفاقا تضمن 8 بروتوكولات بين حكومة الخرطوم والحركات المسلحة.
وتشمل بروتوكولات اتفاق السلام، الأمن، وقضية الأرض والحواكير، والعدالة الانتقالية، والتعويضات وجبر الضرر، وتنمية قطاع الرحل والرعاة، وقسمة الثروة، وتقاسم السلطة، والنازحين واللاجئين.
كما ينص الاتفاق على ضرورة تفكيك الحركات المسلحة وانضمام مقاتليها إلى الجيش النظامي الذي سيعاد تنظيمه ليكون ممثلا لجميع مكونات الشعب السوداني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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