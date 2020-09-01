الرباط/ خالد مجدوب / الخليج 365
وقع المغرب والولايات المتحدة، الثلاثاء، اتفاقا لتعزيز الامتيازات والحصانات الدبلوماسية.
وأوضحت الخارجية المغربية، في بيان، أن "التوقيع ترأسه وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة ، ونظيره الأمريكي مايك بومبيو، عبر تقنية الفيديو".
وأشار البيان إلى أنه "بموجب أحكام هذا الاتفاق، يمنح كل طرف للموظفين القنصليين للطرف الآخر، و أفراد عائلاتهم ، امتيازات وحصانات".
وأشار أن تلك الامتيازات والحصانات مقيدة بـ"نصوص المواد من 29 إلى 36 في اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية".
واتفاقية فيينا معنية بالتعامل مع سفارات وقنصليات أي دولة بالخارج، يعطي للدبلوماسيين وكل من يحمل صفة دبلوماسية في نطاق عمله حصانة مطلقة وشاملة.
وأبرز نصوص تلك المواد تؤكد عدم جواز دخول الدور القنصلية إلا بموافقة رئيس البعثة أو ممثله، وعدم جواز فتح الحقيبة القنصلية أو حجزها إلا بحضور ممثل مفوض من الدولة أو إعادتها لمكان مصدرها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر اتفاق مغربي أمريكي لتعزيز الامتيازات والحصانات الدبلوماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.