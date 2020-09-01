اتفاق مغربي أمريكي لتعزيز الامتيازات والحصانات الدبلوماسية

الرباط/ خالد مجدوب / الخليج 365

وقع المغرب والولايات المتحدة، الثلاثاء، اتفاقا لتعزيز الامتيازات والحصانات الدبلوماسية.

وأوضحت الخارجية المغربية، في بيان، أن "التوقيع ترأسه وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة ، ونظيره الأمريكي مايك بومبيو، عبر تقنية الفيديو".

وأشار البيان إلى أنه "بموجب أحكام هذا الاتفاق، يمنح كل طرف للموظفين القنصليين للطرف الآخر، و أفراد عائلاتهم ، امتيازات وحصانات".

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وأشار أن تلك الامتيازات والحصانات مقيدة بـ"نصوص المواد من 29 إلى 36 في اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية".

واتفاقية فيينا معنية بالتعامل مع سفارات وقنصليات أي دولة بالخارج، يعطي للدبلوماسيين وكل من يحمل صفة دبلوماسية في نطاق عمله حصانة مطلقة وشاملة.

وأبرز نصوص تلك المواد تؤكد عدم جواز دخول الدور القنصلية إلا بموافقة رئيس البعثة أو ممثله، وعدم جواز فتح الحقيبة القنصلية أو حجزها إلا بحضور ممثل مفوض من الدولة أو إعادتها لمكان مصدرها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.