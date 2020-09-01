هدف سالم الدوسري في شباك الحزم.. الأفضل في الجولة الـ 28

أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين مساء اليوم الثلاثاء عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة الـ 28 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

واختارت اللجنة الفنية هدف نجم نادي الهلال سالم الدوسري في شباك الحزم خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه برباعية مقابل هدف والتي حسم على إثرها الهلال لقب الدوري لصالح رسمياً.

ونافس على جائزة أفضل هدف في الجولة الـ28 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، الهدف الذي سجله لاعب الفيصلي، جيليرمي أوجستو في مباراة الوحدة.

كما نافس الهدف الذي أحرزه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ، جلال الداودي في شباك العدالة ضمن منافسات الجولة الـ28، الذي قاد فريقه لتحقيق الفوز وحصد 3 نقاط هامة.