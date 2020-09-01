- 1/2
- 2/2
أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين مساء اليوم الثلاثاء عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة الـ 28 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.
واختارت اللجنة الفنية هدف نجم نادي الهلال سالم الدوسري في شباك الحزم خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه برباعية مقابل هدف والتي حسم على إثرها الهلال لقب الدوري لصالح رسمياً.
ونافس على جائزة أفضل هدف في الجولة الـ28 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، الهدف الذي سجله لاعب الفيصلي، جيليرمي أوجستو في مباراة الوحدة.
كما نافس الهدف الذي أحرزه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ، جلال الداودي في شباك العدالة ضمن منافسات الجولة الـ28، الذي قاد فريقه لتحقيق الفوز وحصد 3 نقاط هامة.
كانت هذه تفاصيل خبر هدف سالم الدوسري في شباك الحزم.. الأفضل في الجولة الـ 28 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.