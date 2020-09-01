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«الأحوال المدنية» توضح آلية الاستفادة من خدماتها إلكترونيا

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدماتها إلكترونيا عبر منصة أبشر .

وقالت الأحوال المدنية، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “بإمكانك الاستفادة من عددٍ من خدماتنا إلكترونيًا عبر منصة أبشر⁩ بكل سهولة ويسر”.

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يذكر أن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أكدت في وقت سابق أنه يمكن للمواطنين تفويض من ينوب عنهم عبر “أبشر” لإنجاز عدد من خدمات الأحوال المدنية وإنهاء إجراءاتها، عبر خدمة التفويض الإلكتروني.

وأوضحت “الأحوال المدنية” أن الخدمات التي يمكن تفويض الآخرين لإنجازها، هي: استلام بطاقة الهوية الوطنية، واستلام شهادة الميلاد، واستلام سجل الأسرة، والتبليغ عن وقائع الميلاد والزواج والطلاق والوفاة، وتعديل المهنة، واستلام شريحة البيانات (برنت)، واستلام إشعارات التعديل.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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