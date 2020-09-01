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شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية» توضح آلية الاستفادة من خدماتها إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
دعت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدماتها إلكترونيا عبر منصة أبشر .
وقالت الأحوال المدنية، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “بإمكانك الاستفادة من عددٍ من خدماتنا إلكترونيًا عبر منصة أبشر بكل سهولة ويسر”.
يذكر أن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أكدت في وقت سابق أنه يمكن للمواطنين تفويض من ينوب عنهم عبر “أبشر” لإنجاز عدد من خدمات الأحوال المدنية وإنهاء إجراءاتها، عبر خدمة التفويض الإلكتروني.
وأوضحت “الأحوال المدنية” أن الخدمات التي يمكن تفويض الآخرين لإنجازها، هي: استلام بطاقة الهوية الوطنية، واستلام شهادة الميلاد، واستلام سجل الأسرة، والتبليغ عن وقائع الميلاد والزواج والطلاق والوفاة، وتعديل المهنة، واستلام شريحة البيانات (برنت)، واستلام إشعارات التعديل.
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