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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسريب مزايا وصور آيفون 12 الجديد.. تفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
تخطط شركة آبل لإطلاق أربعة طرازات جديدة من هواتف آيفون التي تعمل بالجيل الخامس من التكنولوجيا الخلوية في أكتوبر، وفقًا لتقرير بلومبيرغ اليوم الثلاثاء بحسب مطلعة على الأمر.
وبحسب ما هو معلن حتى الآن فإن أبل لإطلاق هاتفها الجديد آيفون 12 في سبتمبر الجاري، من خلال حدث افتراضي عبر الفيديو تدعو إليه مختلف الصحفيين ومحبي التكنولوجيا.
ورفض المتحدث باسم شركة آبل التعليق على أنباء تأجيل عملية الإطلاق حينما اتصلت به وكالة بلومبيرغ.
وكما هو معتاد من أبل، من المتوقع أن تطلق الشركة منتجات أخرى جديدة، مثل AirTags وهي عبارة عن رقاقة أو شريحة تساعد المستخدمين في العثور على الأشياء المفقودة باستخدام تطبيق Find My، مثل سلسلة المفاتيح.
وبحسب التسريبات فإن أيفون برو ماكس الجديد، سيتمتع بشاشة أكبر، بحجم 6.7 بوصة وبوضوح أدق للشاشة.
كما من المتوقع أن تقوم أبل بترقية شاحن iPhone 12 من 18 وات إلى 20 وات ما يزيد من سرعة الشحن، ولكن سيتم "بيعه بشكل منفصل" لإبقاء أسعار بيع الهاتف منخفضة نسبيا.
وستضيف Apple أجهزة مودم 5G جديدة باهظة الثمن إلى iPhone 12.
ويقال إن iPHONE PRO 12 و iPHONE pRO 12mAX جاهزان الآن للتوصيل للعملاء مع شاشات 120 هرتز.
ولكن لم تتمكن Apple من الوصول إلى شاشات LTPO الجديدة من Samsung حيث فضلت الشركة الكورية تخصيص هذه التقنية حصريا لجهاز 20 Galaxy NotE الذي كان واحداً من خمسة أجهزة جديدة تم الكشف عنها الشهر الماضي من سامسونغ - إلى جانب جهاز لوحي محدث، وساعة ذكية، وسماعات أذن لاسلكية، وهاتف ذكي قابل للطي.
يأتي أحدث هاتف ذكي من سامسونج في نسختين - جهاز Galaxy Note 20 بحجم 6.7 بوصة، وسعر 1000 دولار، وNOTE 20 ULTRA بشاشة بحجم 6.9 بوصة، وسعر يبدأ من 1300دولار.
أيضاً يتمتع Note 20 بأسرع معالج في سلسلة Galaxy ويتميز بما تسميه Samsung أفضل شاشاتها حتى الآن كما أنه يعمل بتقنية 5G.
وتقول سامسونغ إن Note 20 مزود أيضاً بـخاصية "المشاركة القريبة" - وهي نسخة Android من AirDropالموجودة على هواتف Apple - والذي يسمح للمستخدمين بتبادل الملفات عن طريق توجيه الهواتف إلى بعضها البعض، وميزة أخرى تسمى DeX للاتصال لاسلكيًا بأجهزة التلفزيون الذكية.
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