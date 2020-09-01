ونشر غندلمان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، كشف من خلالها نتائج زيارة الوفد الإسرائيلي إلى أبوظبي، والتي تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يسمح بإقامة علاقات بين البلدين.
وتحدث غندلمان باللغة العربية من المسجد الكبير في أبوظبي، قائلا: "إنه تم اختتام الزيارة التاريخية إلى أبوظبي، من أجل تدشين وإطلاق العلاقات بين البلدين، ووضع البنى التحتية وإطار العمل للمضي قدما في العلاقات".
وأكد المتحدث باسم نتنياهو أنه تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال المصارف والأموال بين البلدين، مشددا على أن المذكرة ستساهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة والتعاونات واسعة النطاق.
وقدم غندلمان الشكر لدولة الإمارات على حسن الاستقبال، متمنيا زيارة الإماراتيين لبلاده، قريبا.
كانت هذه تفاصيل خبر من قلب المسجد الكبير بأبوظبي.. المتحدث باسم نتنياهو يكشف بـ"العربية" نتائج زيارة الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.