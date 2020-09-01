من قلب المسجد الكبير بأبوظبي.. المتحدث باسم نتنياهو يكشف بـ"العربية" نتائج زيارة الإمارات

ونشر غندلمان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، كشف من خلالها نتائج زيارة الوفد الإسرائيلي إلى أبوظبي، والتي تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يسمح بإقامة علاقات بين البلدين.

وتحدث غندلمان باللغة العربية من المسجد الكبير في أبوظبي، قائلا: "إنه تم اختتام الزيارة التاريخية إلى أبوظبي، من أجل تدشين وإطلاق العلاقات بين البلدين، ووضع البنى التحتية وإطار العمل للمضي قدما في العلاقات".

وأكد المتحدث باسم نتنياهو أنه تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال المصارف والأموال بين البلدين، مشددا على أن المذكرة ستساهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة والتعاونات واسعة النطاق.

وقدم غندلمان الشكر لدولة الإمارات على حسن الاستقبال، متمنيا زيارة الإماراتيين لبلاده، قريبا.