93 براد تصدير سوري تستعد للعبور إلى دول عربية

ونقل موقع "الوطن" عن عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق موفق الطيار تأكيده وجود 93 براداً محملاً بالخضار والفواكه بالقرب من معبر جابر نصيب داخل الأراضي الأردنية. © Sputnik . Firas al-Ahmad وأشار المصدر أن البرادات الآن في ساحة منفذ جابر الحدودي حالياً بانتظار إعادة فتح المنفذ وعبورها إلى الدول العربية. ومن المقرر إعادة فتح المنفذ غدا الأربعاء 2 أيلول/سبتمبر، بحسب رئيس اللجنة المركزية للتصدير عبد الرحيم رحال. وبيّن الطيار أن تصدير الخضر والفواكه عبر البحر توقف، لافتا إلى أن عدد البرادات التي تم تصديرها عن طريق البحر خلال فترة إغلاق منفذ جابر 15 براداً فقط.

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